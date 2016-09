Europas Rechtspopulisten gratulieren AfD zu Wahlerfolg

Berlin.

Nach dem starken Abschneiden bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern ist die AfD von anderen rechtspopulistischen Parteien in Europa mit Beifall bedacht worden. Die Vorsitzende der französischen Partei Front National, Marine Le Pen, twitterte: «Die Patrioten der AfD fegen die Partei von Frau Merkel hinfort. Herzlichen Glückwunsch!» Auch der Chef der rechtspopulistischen FPÖ in Österreich, Heinz-Christian Strache, äußerte sich auf Facebook erfreut. Der niederländische Rechtspopulist und Chef der Partei für die Freiheit, Geert Wilders, twitterte: «Gratuliere AfD!!»

dpa