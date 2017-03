Europäischer Erdbeobachtungssatellit «Sentinel-2B» gestartet

Kourou. Der fünfte europäische Erdbeobachtungs-Satellit «Sentinel-2B» ist in Französisch-Guyana gestartet. Pünktlich um 2.49 Uhr deutscher Zeit hob die Vega-Rakete mit dem Satelliten an Bord auf dem Weltraumbahnhof im südamerikanischen Kourou ab. Gemeinsam mit dem baugleichen «Sentinel-2A» soll das Gerät Bilder von Landmassen, Inseln und Küstengebieten der Erde liefern. Die Daten sind für Nutzer kostenfrei verfügbar. Sie werden zum Beispiel in der Forst- und Landwirtschaft eingesetzt, um den Zustand von Pflanzen oder Böden zu beurteilen. dpa