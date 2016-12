Eurojackpot: Chance auf 90 Millionen Euro

Münster. Kurz vor Silvester haben Lottospieler beim randvoll gefüllten Eurojackpot die Chance, auf einen Schlag bis zu 90 Millionen Euro zu gewinnen. Heute Abend werden im finnischen Helsinki die Gewinnzahlen ermittelt. Es ist das zweite Mal in diesem Jahr, dass der Topf in der europäischen Lotterie auf diese Höchstsumme angewachsen ist. Zuletzt hatte ein Tipper aus dem Schwarzwald im Oktober den bislang größten Lotteriegewinn in Deutschland eingefahren. Der Rekord lässt sich nicht mehr überbieten: Der Jackpot hat mit 90 Millionen Euro die Höchstgrenze erreicht. dpa