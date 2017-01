Eurojackpot bringt Westlotto leichtes Umsatzplus

Münster. Früher verband man mit Lotto vor allem die «Sechs Richtigen»: Doch Westlotto hat mit dem Eurojackpot ein weiteres immer beliebter werdendes Produkt im Programm. Fast eine Viertelmilliarde Euro setzten Tipper aus NRW 2016 für die europäische Lotterie aufs Spiel.

Trotz gesunkener Spieleinsätze beim Lottoklassiker «6 aus 49» hat Westlotto 2016 ein Umsatzplus von 3 Prozent verbucht. Maßgeblicher Grund für die leichte Steigerung ist das deutlich gewachsene Interesse an der Lotterie Eurojackpot mit ihren gelegentlich riesigen Gewinnen von bis zu 90 Millionen Euro.

Insgesamt konnte Westlotto im vergangenen Jahr in NRW Einnahmen aus Spieleinsätzen und Gebühren von 1,69 Milliarden Euro verbuchen. Das Interesse an dem seit jeher beliebtesten Produkt, dem Tippspiel um die sechs Richtigen aus 49 Lottokugeln, ließ jedoch nach: 870 Millionen Euro setzte Westlotto mit dem Klassiker «6aus49» um, etwa die Hälfte aller Spieleinsätze. Im Jahr davor waren es noch 907 Millionen Euro. Auch die Zusatzlotterien Spiel 77 (-1,5 Prozent) und Super 6 (- 2,5 Prozent) ließen leicht nach.

Als Erfolgsprodukt bezeichnet Westlotto dagegen die europäische Lotterie Eurojackpot, an der inzwischen 17 Staaten teilnehmen. Die Spieleinsätze der Tipper aus NRW stiegen 2016 um ein Drittel auf 246,2 Millionen Euro. Damit ist der Eurojackpot zum ersten Mal seit seinem Start im März 2012 das zweitbeliebteste Produkt aus dem Westlotto-Angebot im Land. Für Umsatzsteigerungen an den Annahmestellen sorgte auch ein neues Rubbellos. Der gesamte Bereich der Sofortgewinne legte - maßgeblich durch dieses - neue Produkt um 42,6 Prozent zu, die Umsätze für Sofortgewinne insgesamt lagen bei 79 Millionen Euro.

Mit 807 Millionen Euro hat der staatliche Glücksspielanbieter 2016 soviel Geld an Gewinner aus Nordrhein-Westfalen ausgeschüttet wie seit neun Jahren nicht mehr. Rund 40 Prozent der Spieleinsätze bei Westlotto gehen an das Land Nordrhein-Westfalen, das damit Wohlfahrtseinrichtungen, Sportvereine, Kunst- und Kultureinrichtungen sowie den Natur- und Denkmalschutz fördert. 2016 kamen so 656,5 Millionen Euro aus Lottoeinsätzen dem Gemeinwohl in NRW zugute.

dpa/lnw