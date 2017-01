Es wird winterlich in NRW: Große Mengen Schnee möglich

Essen/Winterberg. Der Winter lässt seine Muskeln spielen: Der Deutsche Wetterdienst rechnet für die Nacht auf Freitag mit bis zu 20 Zentimeter Neuschnee im Bergland von Nordrhein-Westfalen. Ein Randtief ziehe über Nordrhein-Westfalen hinweg. «Dabei sind große Mengen Schnee möglich», sagte Meteorologe Bernd Hussing am Mittwoch. Da die genaue Zug-Bahn des Tiefs noch nicht ganz feststehe, gebe es verschiedene Wettermodelle.

Aber wahrscheinlich werde das Sauerland viel Schnee abbekommen, Westfalen weniger und das Rheinland am wenigsten. Auch danach soll es winterlich bleiben. Für Freitagnachmittag rechnen die Meteorologen wieder mit Schnee.

Angesichts der Prognose jubelten im Sauerland die Liftbetreiber. Sie hoffen sogar auf bis zu 40 Zentimeter Neuschnee in den nächsten Tagen. Dann könnten auch alle Skigebiete ohne Schneekanonen an den Start gehen, teilte die Wintersport-Arena Sauerland mit. Langlauf soll dann auch in den Tälern möglich sein. Nach Abklingen der Schneefälle werde direkt gespurt, am Wochenende sollen insgesamt 400 Loipenkilometer zur Verfügung stehen.

dpa/lnw