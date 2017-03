Es wird wärmer in NRW: Bis zu 14 Grad am Samstag

Essen. Die Temperaturen steigen zum Wochenende hin deutlich an in Nordrhein-Westfalen. Nach einer Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll es am Samstag bis zu 14 Grad warm werden. Besonders die Bewohner in Köln und Umgebung werden sich über milderes Wetter freuen können. Trotz der frühlingshaften Wärme wird es wohl weiter bewölkt bleiben in Nordrhein-Westfalen. Vereinzelt rechnet der DWD mit Regen. Nach den angenehmen Temperaturen am Samstag wird das Wetter laut Prognose aber leider erst einmal wieder kühler werden. dpa/lnw