Es ist zu heiß: Tanzwette mit Kraft beim NRW-Tag abgesagt

Wegen Hitze haben die Veranstalter des NRW-Tages in Düsseldorf eine angekündigte Tanzwette mit Ministerpräsidentin Hannelore Kraft abgesagt. «Das ist vernünftiger so, es ist einfach zu heiß», sagte Michael Buch von der Stadt Düsseldorf am Samstag. Kraft und Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel (beide SPD) wollten eigentlich am späten Nachmittag zu der Wette antreten und Fest-Besucher zum Tanzen animieren - mindestens 728 von ihnen sollten das Tanzbein schwingen, so viele Jahre alt ist Düsseldorf. Dagegen gewettet hat der vielfache, aus der Show «Let's dance» bekannte Tanzweltmeister Michael Hull.

dpa/lnw