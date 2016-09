Erzbistum Köln fördert Schulbildung von syrischen Kindern

Köln.

Köln. Rund 150 syrische und einheimische Kinder im Libanon sollen mit finanzieller Unterstützung des Erzbistums Köln für die Schule fit gemacht werden. Das Projekt in Zahlé nahe Beirut startet kommende Woche, wie das Erzbistum mitteilte. Der Unterricht richtet sich den Angaben zufolge vor allem an christliche Kinder, da sich ihre Familien aus Angst vor Unterdrückung oder Verfolgung häufig nicht offiziell registrierten. Die Kinder fielen also aus dem System. Sie sollen in Mathe, Englisch, Französisch und Arabisch unterrichtet werden und irgendwann auf eine reguläre Schule wechseln.

Laut Erzbistum leben rund 350 000 syrische Kinder im schulfähigen Alter im Libanon. Durch die große Zahl von Flüchtlingen sei das Sozialsystem sehr belastet, so dass auch einheimische Familien zunehmend unter Armut litten, hieß es.

dpa/lnw