Erwischt und Tür verriegelt: Mann schließt Einbrecher ein

Köln. Die Polizei musste ihn nur noch festnehmen: Ein Einbrecher ist in einer Kölner Wohnung von dem Bewohner auf frischer Tat ertappt und eingeschlossen worden. Als der 28-Jährige nach Hause kam, habe er zunächst Hebelspuren an seiner Wohnungstür bemerkt, teilte die Polizei am Montag mit. Dann sah er den Einbrecher, der gerade vor einem Schrank hockte und Gegenstände einsteckte. Daraufhin habe er die Wohnung schnell wieder verlassen und abgeschlossen. Die verständigten Beamten nahmen den polizeibekannten Mann nach dem Einbruch am Freitag fest. Der 46-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. dpa/lnw