Erster US-Linienflug seit über 50 Jahren in Kuba gelandet

Erstmals seit über 50 Jahren ist ein regulärer Passagierflug aus den USA in Kuba gelandet. Nach etwas mehr als einer Stunde Flugzeit erreichte die Maschine der Airline Jet Blue aus Fort Lauderdale am Mittwoch Santa Clara im Zentrum der Karibikinsel. An Bord des Airbus A320 waren unter anderem US-Verkehrsminister Anthony Foxx und Jet-Blue-Chef Robin Hayes. Foxx wollte sich in Kuba mit seinem Kollegen Adel Yzquierdo und Außenminister Bruno Rodríguez zu Gesprächen treffen.

dpa