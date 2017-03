Erster Spargel im Rheinland gestochen

Bonn. Der erste rheinische Spargel der neuen Saison ist auf dem Markt. Bei viel Sonne konnten die ersten Spargelstangen in einem Gewächshaus am Niederrhein gestochen worden, teilte der Provinzialverband Rheinischer Obst- und Gemüsebauer am Montag in Bonn mit. Die Erntemengen seien zwar noch gering. Mit jedem weiteren Sonnentag und noch wärmeren Temperaturen dürfte das Angebot größer werden.

Auf beheizten Feldern könnten die Bauern zuerst mit der Ernte beginnen. Es folgten der erste Spargel aus Folientunneln und später dann auch erster Spargel von den mit Folie abgedeckten Feldern. Die Schwerpunkte des rheinischen Spargelanbaus liegen in den Kreisen Kleve und Viersen, dem Rheinkreis Neuss und dem Rhein-Sieg-Kreis.

dpa/lnw