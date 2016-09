Erneut Rettungssanitäter attackiert: Zuvor Diebstahlversuch

Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen. Erneut sind in Gelsenkirchen Sanitäter attackiert worden. Die Polizei nahm zwei 18 und 44 Jahre alte Männer vorläufig fest, die zum Zeitpunkt der Tat stark betrunken gewesen sein sollen. Sie sollen zusammen mit einer 36-jährigen Frau am Montagnachmittag versucht haben, durch das offen stehende Fenster eines Rettungswagens ein tragbares EKG-Gerät zu stehlen, wie die Polizei Gelsenkirchen am Dienstag berichtete.

Ein Passantin machte die Sanitäter auf den Diebstahlsversuch aufmerksam. Als die beiden Rettungskräfte die Männer festhalten wollten, sollen sie mit Fäusten auf die Sanitäter eingeschlagen haben. Die mutmaßlichen Täter wurden nach kurzer Flucht gestellt. Die Sanitäter erlitten leichte Verletzungen.

Erst in der Nacht zum Sonntag waren in Gelsenkirchen zwei Sanitäter von Verwandten einer Patientin geschlagen und getreten worden. Zuvor soll sich einer der beiden abfällig über die Körperfülle der Frau geäußert haben.

Straftaten gegen Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr nehmen seit Jahren zu. In den ersten drei Monaten zählte das NRW-Innenministerium allein 94 Opfer bei Feuerwehr und sonstigen Rettungsdiensten. Bei 55 von ihnen ging es um Körperverletzung.

