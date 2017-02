Erneut Frau in Berlin mit Säure angegriffen

Berlin. Die Fälle häufen sich: Ein Radfahrer hat einer Frau in Berlin Säure ins Gesicht gespritzt. Es ist in der Hauptstadt schon der fünfte Fall dieser Art seit Dezember. Wie die Polizei mitteilte, war die 27-Jährige in der Nacht zu Fuß im Ortsteil Friedrichshain unterwegs, als sie von einem Radfahrer mit der Flüssigkeit bespritzt wurde. Laut Feuerwehr handelte es sich um eine Säure. Genaueres ist noch nicht bekannt. Die Frau kam mit einer Verletzung am Auge in die Klinik. Der Vorgang ähnelt einem Fall vom Januar, bei dem ein Fahrradfahrer eine Frau in Prenzlauer Berg attackiert hatte. dpa