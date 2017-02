Ermittlungen gegen Polizistin wegen Nähe zu Reichsbürgern

Braunschweig. In Braunschweig wird gegen eine Polizistin ermittelt, die den sogenannten Reichsbürgern nahestehen könnte. Dafür lägen ernstzunehmende Anhaltspunkte vor, teilte das niedersächsische Innenministerium mit. Gegen die Beamtin werde nun dienstrechtlich ermittelt. Polizisten müssen sich wie alle anderen Beamten auch in ihrem Diensteid zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen. Bei Zweifeln an der Verfassungstreue von Beamten sei deswegen ein konsequentes Vorgehen nötig, hieß es vom Ministerium. dpa