Ermittlerteam gelingt Schlag gegen Drogenring

Essen.

Ein länderübergreifendes Ermittlerteam aus Deutschland und Serbien hat mehrere Mitglieder eines europaweit agierenden Rauschgiftringes festgenommen. Die Bande soll im großen Stil mit Drogen gehandelt und Hanfpflanzen in Plantagen gezüchtet haben. Bei Razzien nahmen Fahnder am Dienstag mehrere Mitglieder in Deutschland, Serbien und Kroatien fest. Zwei Drogenhändler wurden in Essen festgesetzt, wie die dortige Staatsanwaltschaft und das Bundeskriminalamt mitteilten. Die Bande steht im Verdacht von Belgrad und Essen aus europaweit Kokain, Amphetamin und Cannabisprodukte verkauft zu haben. Schon vor Monaten hatten Ermittler in mehreren Ländern Verdächtige festgenommen und Hunderte Kilo Drogen sichergestellt, darunter 300 Kilo Kokain.

dpa/lnw