Ermittler verteidigen sich gegen Vorwürfe von Lubitz-Vater

Düsseldorf. Der Vater des Copiloten Andreas Lubitz zieht das Ermittlungsergebnis zum Germanwings-Absturz in Zweifel. An diesem Freitag, dem zweiten Jahrestag des Absturzes, wird das auch Thema einer Pressekonferenz in Berlin sein - fast auf die Minute genau zum Zeitpunkt des Absturzes. Vertreter der Opfer kritisierten das als «unverantwortlich» und «geschmacklos». Außerdem weist die Düsseldorfer Anklagebehörde Vorwürfe zurück. Copilot Lubitz hatte am 24. März 2015 einen Germanwings-Airbus laut Ermittlern absichtlich gegen ein Bergmassiv in den französischen Alpen gesteuert. dpa