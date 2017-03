Erhöhtes Staurisiko in Köln-West am letzten März-Wochenende

Köln. Wegen Bauarbeiten am stark befahrenen Autobahnkreuz Köln-West müssen Autofahrer am letzten März-Wochenende deutlich stärker mit Staus rechnen. Die A4 wird laut «Straßen NRW» im Autobahnkreuz von Freitag (24. März/20.00 Uhr) bis Montag (27. März/05.00 Uhr) in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Außerdem wird die Verbindung von der A1 aus Koblenz kommend auf die A4 Richtung Aachen gesperrt. «Autofahrer sollten den Bereich großräumig umfahren», rät Sabrina Kieback von «Straßen NRW». Umleitungen sind bereits geplant. dpa