Erdogan zu Niederlande: «Werden den Preis dafür bezahlen»

Istanbul. Nach der Verhinderung des Auftritts der türkischen Familienministerin in Rotterdam hat Staatspräsident Erdogan den Niederlanden Konsequenzen angekündigt. «Sie werden den Preis dafür bezahlen», sagte Erdogan auf einer Preisverleihung in Istanbul. Das Verhalten der niederländischen Behörden kritisierte Erdogan als «unanständig». Die Türken stimmen am 16. April in einem Referendum über die Einführung eines Präsidialsystems ab, das Erdogan deutlich mehr Macht verleihen würde. Wahlkampfauftritte vor in Europa lebenden Türken waren in den letzten Tagen immer wieder abgesagt worden. dpa