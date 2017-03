Erdogan wirft Deutschland «Nazi-Praktiken» vor

Istanbul. Mit provokanten Nazi-Vergleichen verschärft der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan den hitzigen Streit mit Deutschland um Wahlkampfauftritte seiner Minister. «Eure Praktiken machen keinen Unterschied zu den Nazi-Praktiken in der Vergangenheit», sagte er in Istanbul. Deutsche Politiker reagierten empört. Der türkische Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci trat am Abend in Köln auf. Im Hinblick auf die Auseinandersetzungen zwischen Deutschland und der Türkei sagte er, «wir lassen uns nicht vorschreiben, was wir zu tun und zu lassen haben». dpa