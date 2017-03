Erdogan: Türken in Europa sollen fünf Kinder kriegen

Istanbul. Im eskalierenden Streit mit Europa hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die in Europa lebenden Türken aufgefordert, ihren Einfluss auszubauen und mehr Kinder zu zeugen. «Macht nicht drei, sondern fünf Kinder», sagte Erdogan bei einer Wahlkampfveranstaltung im westtürkischen Eskisehir. «Von hier aus appelliere ich an meine Bürger und Brüder in Europa: Da wo ihr arbeitet und lebt, ist nun Eure Heimat. Gründet noch mehr Betriebe. Schickt Eure Kinder in bessere Schulen. Lasst Eure Familien in besseren Stadtteilen leben. Steigt in die besten Autos.» dpa