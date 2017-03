Eon will sich frisches Kapital besorgen

Essen. Der Energieversorger Eon will sein Kapitalpolster aufbessern. Dafür soll das Grundkapital um rund 200 Millionen Euro auf etwa 2,2 Milliarden Euro erhöht werden. Insgesamt sollen etwa 200 Millionen neue Aktien ausgegeben werden, wie der Dax-Konzern am Donnerstag kurz nach Börsenschluss in Essen mitteilte. Die Papiere sollen ausschließlich an institutionelle Anleger in einem beschleunigten Platzierungsverfahren gehen. Der Preis steht noch nicht fest. Als Begründung für den Schritt nannte Eon die zur Jahresmitte anstehende Zahlung einer Risikoprämie an den staatlichen Kernenergie-Fonds.

Erst am Vortag hatte das Unternehmen den höchsten Verlust in der Firmengeschichte bekanntgegeben. Die Folgen der Energiewende haben Eon schwer erwischt. Inklusive der Kraftwerks-Abspaltung Uniper summierte sich das Minus im vergangenen Jahr auf 16 Milliarden Euro.

dpa