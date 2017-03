Eon-Abspaltung Uniper dämmt Jahresverlust gegen Ende ein

Düsseldorf. Der Kraftwerksbetreiber Uniper hat seinen Verlust zum Ende des Jahres eindämmen können. Unterm Strich blieb bei der Abspaltung des Energiekonzerns Eon für 2016 ein Minus von 3,2 Milliarden Euro. Nach neun Monaten hatte der Verlust noch 4,2 Milliarden Euro betragen. Grund für die Verbesserung sei ein Steuereffekt gewesen, sagte eine Sprecherin am Donnerstag in Düsseldorf. 2015 hatte der Verlust nach vergleichbaren Zahlen bei fast 3,8 Milliarden Euro gelegen.

In Uniper hat Eon sein Geschäft mit Großkraftwerken sowie den Energiehandel abgespalten und im September an die Börse gebracht. Die Jahresbilanz ist stark von Aufräumarbeiten belastet. So hatte Uniper bereits im ersten Halbjahr Abschreibungen auf die Großkraftwerke vorgenommen. Insgesamt habe es 2016 Wertberichtigungen über 2,9 Milliarden Euro gegeben, hieß es.

Operativ zeigen sich aber Verbesserungen: Der bereinigte Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) legte um 24 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro zu. Grund für den Anstieg ist vor allem ein Sondergewinn aus neu verhandelten Lieferverträgen mit dem russischen Gasriesen Gazprom. Dagegen sackte der Gewinn in der Stromerzeugung wegen eines Preisverfalls heftig ab.

Trotz des Gegenwinds will Uniper die Dividende für die Aktionäre erhöhen. Der Konzern strebe an, für 2017 eine um 15 Prozent höhere Ausschüttung vorzunehmen. Für 2016 hielt Uniper am Dividendenvorschlag von 0,55 Euro Je Aktie fest.

dpa