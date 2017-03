Entwarnung nach Bombendrohung gegen Kaufhaus

Gelsenkirchen. Kurze Aufregung wegen einer Bombendrohung gegen ein Kaufhaus in Gelsenkirchen. In der Ruhrgebietstadt blieben am Montagvormittag der Kaufhof und der Elektromarkt Saturn für etwa drei Stunden geschlossen. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hätten vor Geschäftsöffnung ein Schreiben entdeckt, in dem ein unbekannter Verfasser mit der möglichen Explosion eines Sprengkörpers gedroht habe, teilte die Polizei mit. Nach Prüfung des Schreibens durch die Polizei seien die Geschäftsräume gar nicht erst geöffnet worden. Die Polizei durchsuchte mit Sprengstoff-Spürhunden das gesamte Gebäude. Es seien keine verdächtigen Gegenstände gefunden worden, teilte die Polizei anschließend mit. Das Kaufhaus konnte verspätet öffnen. dpa/lnw