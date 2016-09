Enttäuschter Labbadia: wieder kein Sieg gegen den «Ex»

Leverkusen/Hamburg.

Leverkusen/Hamburg. Lange hielt der HSV in Leverkusen das 1:0, dann passierten Abwehrfehler und die Hamburger fuhren ohne Punkt nach Hause. Nun muss ein Sieg gegen Leipzig her, sonst rumort es gewaltig in der Hansestadt.

Bruno Labbadia machte keine Versuche, die Situation zu beschönigen. Die Enttäuschung, «mit leeren Händen nach Hause zu fahren, ist riesig», gab der Fußball-Lehrer zu. Lange lag sein Hamburger SV in Leverkusen auf Siegkurs. Am Ende reichte es gegen den früheren Arbeitgeber Bayer beim 1:3 wieder nicht zum erhofften Erfolg. «Natürlich sind wir immer noch enttäuscht. Das darf heute und morgen noch anhalten. Dienstag heißt es wieder Ärmel hoch», sagte der Coach am Sonntag nach der Regenerationseinheit.

Null Siege, vier Remis und sechs Niederlagen gab es für Labbadias Mannschaften des HSV und des VfB Stuttgart in zehn Bundesligaspielen schon vor dem Samstag-Auftritt gegen seine frühere Werkself. Nach dem elften Versuch steht die siebte Niederlage in der Bilanz. Dabei hielt sich das Team lange Zeit gut, Neu-Torjäger Bobby Wood glänzte nach 58 Minuten sogar mit seinem zweiten Saisontor.

«Es ist unglaublich bitter, wie wir das Spiel jetzt doch verloren haben. Nach dem 1:1 haben wir es nicht mehr geschafft, Kopfbälle zu kriegen, wir haben es nicht mehr geschafft, das 1:1 mitzunehmen und das mit elf Mann zu verteidigen. Das ist dann leider zu naiv gewesen», ärgerte sich Aaron Hunt: «Wenn man eine viertel Stunde vor Schluss das 1:1 bekommt, dann gilt es eigentlich nur noch den Punkt mitzunehmen, weil wir davor auch bei der Hitze unglaublich weite Wege gegangen sind.»

Und Lewis Holtby, ausgewechselt für Albin Edkdal nach 66 Minuten, pflichtete ihm bei: «Ich glaube, dass wir 70, 75 Minuten ordentlich verteidigt, ordentlich gespielt haben. Dann müssen wir einfach cleverer sein und nicht so einfach die Gegentore kassieren.»

Dabei soll beim Bundesliga-«Dino» HSV doch endlich wieder der Erfolg her, den die Hanseaten vor langer Zeit hatten. Indes: Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Abgeklärter und abgezockter müsse sein Team sein, «da müssen wir noch lernen», betonte der gebürtige Darmstädter Labbadia zu den heftigen Unaufmerksamkeiten, die speziell die Defensive bei den Hattrick-Gegentoren durch Joel Pohjanpalo in der Schlussphase erkennen ließ.

Beim bislang letzten HSV-Erfolg in der BayArena, dem 2:1 am 22. Februar 2009 durch zwei Treffer von Marcell Jansen, saß Labbadia auch auf der Bank - allerdings auf der Leverkusener. Im Spätsommer 2016 ist Bayer dem HSV immer noch mindestens einen Schritt voraus. «Leverkusen hat Qualitäten, aber wir haben es 70 Minuten geschafft, dass sich diese nicht entfalten konnten. Im nächsten Heimspiel müssen wir dann die drei Punkte holen», betonte Hunt. Leipzig heißt der nächste Gegner am Samstag im Volkspark - und der ist nach dem 1:0 gegen Borussia Dortmund gut drauf. Verlieren darf der HSV nicht - sonst wird die Stimmung in Hamburg richtig frostig.

dpa/lno