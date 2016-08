Enttäuschende Saison: Petkovic auch bei US Open früh raus

New York.

New York. Erstrunden-Aus bei den Australian Open, Zweitrunden-Scheitern in Paris, Wimbledon und jetzt bei den US Open. Für Andrea Petkovic ist auch das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres früh beendet. Dabei war sie nach ihrem Auftaktsieg noch voller Hoffnung auf eine Wende.

Die frühere Top-Ten-Spielerin Andrea Petkovic hat ihre missratene Grand-Slam-Saison mit einer weiteren Enttäuschung beendet.

Bei den US Open in New York verlor die 28-Jährige aus Darmstadt gegen die Schweizerin Belinda Bencic 3:6, 2:6 und schied nach 85 Minuten auf dem großen Außenplatz 17 als fünfte von anfangs zehn deutschen Tennisspielerinnen aus.

«Tennis und ich, das war in diesem Jahr eine ziemlich einseitige Liebe», hatte Petkovic nach ihrem schwer erkämpften Auftaktsieg gegen die slowakische Qualifikantin Kristina Kucova noch gesagt. Sie trainiere zwar wie eine Verrückte und habe wieder Spaß an ihrem Sport, bekomme aber «noch nicht das zurück, was ich mir erhofft habe», sagte die auf Platz 43 der Weltrangliste abgerutschte Hessin.

Auch die Partie gegen Bencic zeigte wieder einmal eindrucksvoll, dass Petkovic derzeit das Selbstvertrauen noch fehlt. Schnell geriet sie mit 0:3 in Rückstand. Sie kämpfte sich zwar auf 3:3 heran, musste aber nach 43 Minuten und 16 nicht erzwungenen Fehlern Durchgang eins abgeben. Als eine Rückhand zu lang geriet und im Aus landete, haute Petkovic frustriert mit der flachen Hand mehrmals auf die Saiten.

Im zweiten Satz verstrickte sie sich beim Stand von 0:1 in eine kurze Diskussion mit dem Stuhlschiedsrichter und schien nie so richtig in ihren Rhythmus zu finden. Den Schlägen fehlte zu oft die Präzision, um die zuletzt ebenfalls schwächelnde Bencic in Bedrängnis zu bringen. Die 19-Jährige stand im Februar auf Platz sieben der Branchenwertung, musste aber nach Wimbledon wegen einer Handgelenksverletzung pausieren und kämpft seitdem auch um Anschluss.

Ähnlich geht es Petkovic. Erstmals im September 2011 und dann wieder im Mai 2015 zählte sie zur Elite der zehn besten Spielerinnen der Welt. Nun droht sie aus den Top 50 zu rutschen. Nachdem sie Ende des vergangenen Jahres nach einer 0:6, 0:6-Niederlage im chinesischen Zhuhai über ein mögliches Karriereende sinniert hatte, scheint Petkovic zwar mental wieder bereit für den Tenniszirkus, sportlich aber blieben die erhofften Ergebnisse in diesem Jahr weitgehend aus.

Seit Februar und ihrem Halbfinal-Einzug in Doha schaffte es die ehrgeizige Athletin nur ein einziges Mal in die dritte Runde. Bei den Grand Slams steht in den Statistiken: Aus in Runde eins bei den Australian Open, Aus in Runde zwei bei den French Open, in Wimbledon und jetzt auch bei den US Open. Die Olympischen Spiele in Rio erlebte Petkovic bereits nach der ersten Runde nur noch als Touristin.

Als sie im zweiten Satz ihr Aufschlagspiel zum 2:4 mit einem leichten Ball ins Netz abgab, schrie Petkovic ihren ganzen Frust über den Platz. Die Initialzündung zur Wende aber blieb aus - mit gesenktem Kopf nahm Petkovic beim letzten Seitenwechsel auf ihrem Stuhl Platz. Zwei Matchbälle wehrte sie ab, dann landete eine Rückhand im Aus.

dpa