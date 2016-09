«Entenangeln»-Kirmeswagen verschwunden

Bochum.

Bochum.

Einen ungewöhnlichen Diebstahl hat ein Schausteller in Bochum gemeldet. Dem Mann war der «Entenangeln»-Wagen gestohlen worden. Unauffällig ist das Kirmesgefährt nicht gerade. Er ist sieben Meter lang, knallbunt und mit Meerstiermotiven bemalt. Abgestellt war der Hänger tagelang an einer Kleingartenanlage und sollte am vergangenen Wochenende auf der Kirmes in Hattingen eingesetzt werden. Daraus wurde nichts, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

dpa/lnw