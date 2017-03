Entdeckungstour in der Bücherei

Wie spannend es in einer Bücherei sein kann, das erfuhren gestern elf Kinder der Massener Kindertagesstätte Wirbelwind. Ab Sommer werden die Kinder die Grundschule besuchen – und das Lesen lernen. Wie spannend die Geschichten in Büchern sind, lernten sie schon gestern.

Heide Röhrich vom Bücherei-Team las ihnen die Geschichte „Dr. Brumm geht wandern“ vor. Die Kinder mussten aber nicht nur still zuhören. Sie machten die Tiergeräusche oder halfen dem Bauern mit Klatschen beim Zusammentreiben der Schafe. So von der Geschichte gefesselt, lachten sie auch über all die unnötigen Dinge, die Dr. Brumm in seinem Wanderrucksack hatte. Denn ein Bügelbrett, eine Gießkanne oder eine Weltkarte braucht man unterwegs wirklich nicht.

Dass diese Geschichte von Dr. Brumm nur eine von vielen war, sahen die Kinder, als sie vom Nebenraum in die eigentliche Bücherei gingen. Regal stand dort neben Regal, alle gefüllt mit Büchern. Mal mit Dickeren, mal mit Dünneren. Die Kinder erfuhren, wie sie die ausleihen können. Geld müssen sie dafür nicht zahlen. Nur Mama oder Papa müssen beim ersten Mal mitkommen, um etwas zu unterschreiben, damit ein Ausweis ausgestellt werden kann.