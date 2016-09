Energiekonzern Steag streicht bis zu 1000 Arbeitsplätze

Essen.

Essen. Der Stromproduzent Steag will in Deutschland etwa die Hälfte seiner Kraftwerksblöcke vom Netz nehmen und bis zu 1000 Arbeitsplätze streichen. «In Deutschland werden wohl 800 bis 1000 Stellen wegfallen», sagte Steag-Chef Joachim Rumstadt dem «Handelsblatt» (Montag). Nach den derzeitigen Planungen gehe er von einem Arbeitsplatzabbau in dieser Größenordnung aus, bestätigte der Manager auch der «Westdeutschen Allgemeinen Zeitung» (Montag). Damit steht von bundesweit 3500 Stellen etwa jede Vierte auf der Kippe. Betriebsbedingte Kündigungen will der Vorstand laut «WAZ» vermeiden.

Steag leidet wie viele Betreiber von Kohle- und Gaskraftwerken unter der Energiewende und einem dramatisch gesunkenen Strompreis im Großhandel. Die Zukunft einer Reihe von Kraftwerken des Konzerns sei infrage gestellt. «Wir prüfen derzeit, welche Kraftwerksstandorte wir stilllegen, einmotten oder in einen Auslaufbetrieb bringen werden», sagte Rumstadt der «WAZ». In NRW verfügt die Steag über Kraftwerke in Bergkamen, Duisburg-Walsum, Herne, Lünen und Voerde. Im Saarland hat die Steag Standorte in Bexbach, Völklingen-Fenne und Weiher.

