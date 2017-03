Endlich mal ein echter Winter

In unserem Teil von Deutschland waren die Winter zuletzt oft sehr mild: kaum Schnee, selten war es richtig kalt. Deshalb gab es auch nicht so viel zu tun für die Stadtbetriebe. In Unna sind sie zuständig dafür Straßen von Schnee und Eis zu befreien. Im Jahr 2016 hatten sie aber doch ein wenig zu tun. Immerhin 64 Mal brachen sie mit ihren Räum- und Streufahrzeugen auf. Vergleicht man das mit früheren Jahren, ist das überhaupt kein ungewöhnlicher Wert. Aber nach zwei Jahren, in denen der Winter ganz besonders mild war, ist die Rückkehr zu einem normalen Winter schon eine Nachricht. Auf Winterdienst-Einsätze stellen sich die Stadtbetriebe natürlich nur in den Herbst- und Wintermonaten ein. Zusätzlich schauen sie in diesen Monaten auch täglich in den Wetterbericht. Sieht er danach aus, als ob es Schnee oder Glatteis geben könnte, wird eine sogenannte Bereitschaft aufgerufen. Die Mitarbeiter der Stadtbetriebe müssen sich darauf einstellen, morgens oder nachts zu einem Sondereinsatz auszurufen. Ein Bereitschaftsführer steht vor ihnen auf und prüft schon in der Nacht die Lage. Stellt er fest, dass die Straßen rutschig sind, gibt er Alarm. Mit speziellen Fahrzeugen und von Hand wird Schnee an die Seite geschoben. Gegen Glatteis hilft Streusalz.