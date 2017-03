Ende des analogen Signals: Kabelbetreiber informiert

Frankfurt/Main. Ende Juni ist Schluss mit dem analogen Fernsehen im Verbreitungsgebiet des Kabelnetzbetreibers Unitymedia in Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Heute will das Unternehmen in Frankfurt am Main den Fahrplan erläutern.

Den Verbrauchern soll bei der Umstellung mit zahlreichen Partnern auch vor Ort ein umfangreiches Informationsangebot gemacht werden. Das analoge TV-Signal soll in den drei Bundesländern im Laufe des Monats Juni in mehreren Wellen abgeschaltet werden.

Bundesweit läuft derzeit bereits der Countdown für das neue digitale Antennenfernsehen. In Hessen wird ab dem 29. März in einem Großteil des Landes der neue TV-Standard DVB-T2 HD über Antenne ausgestrahlt. Das soll die Bildqualität verbessern und für mehr TV-Programme sorgen.

dpa/lhe