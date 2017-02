Eisscholle erschlägt deutschen Kletterer in Kärnten

Spittal an der Drau. Ein deutscher Alpinist ist beim Eisklettern in Österreich tödlich verunglückt. Der 50-Jährige unternahm am Dienstag im Kärntner Maltatal eine Tour auf einem gefrorenen Wasserfall, berichtete die Polizei. Rund 50 Meter über ihm löste sich eine riesige Eisscholle. Der Brocken stürzte auf den Mann aus Nordrhein-Westfalen und verletzte ihn tödlich. Der Verunglückte wurde mit einem Hubschrauber aus dem Eisfall geborgen. dpa