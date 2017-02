Eisbären vs. Köln: Hoffen auf Noebels, Petersen und Vehanen

Berlin. Die Eisbären Berlin wollen am Sonntag (16.45 Uhr) in Köln ihre Misserfolgsserie auf fremdem Eis beenden und setzen auf die Rückkehr bewährter Kräfte. Nach zehn Auswärtsniederlagen hintereinander ist für den Tabellenzehnten der Deutschen Eishockey Liga (DEL) inzwischen sogar die Teilnahme an den Pre-Playoffs in Gefahr geraten.

Doch nun können die Berliner auf einige Rückkehrer hoffen: Neben Stammkeeper Petri Vehanen wird am Sonntag wohl auch Torjäger Nick Petersen wieder einsatzfähig sein. Noch länger ausgefallen war Nationalspieler Marcel Noebels, der ebenfalls auf ein Comeback gegen Köln hofft.

Im September hatte sich der 24 Jahre alte Angreifer im CHL-Spiel bei SaiPa Lappeenranta einen Kreuzbandriss zugezogen, nun steht er kurz vor der Rückkehr. «Ich fühle mich gut und bin froh, endlich wieder Teil der Mannschaft zu sein», sagt er nach dem Training am Freitag. Endgültig entschieden wird über seinen Einsatz aber erst kurzfristig.

«Wir müssen sehen, wie morgen das Training läuft», sagte Trainer Uwe Krupp am Freitag. Sollte Noebels in Köln tatsächlich dabei sein, wird Krupp ihn nach der langen Pause behutsam einsetzen: Er werde eine «untergeordnete Rolle» mit wenig Eiszeit bekommen, sagte der Trainer.

Bevor es am Sonntag zum direkten Aufeinandertreffen kommt, hoffen die Berliner auf Schützenhilfe der Haie: Während die Eisbären am Freitag spielfrei sind, spielen die Rheinländer bei den Schwenninger Wild Wings, die als Tabellenelfter ärgste Verfolger der Berliner sind.

