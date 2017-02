Eis auf Teich bricht ein: Kind schwebt in Lebensgefahr

Hürth. Nach dem Bruch einer Eisfläche auf einem Teich in Hürth bei Köln schwebt ein Kind in Lebensgefahr. Zwei von fünf spielenden Kindern im Alter von 7 bis 11 Jahren waren dabei am Sonntag ins Wasser gefallen. Während ein 8-jähriges Kind durch einen Spielkameraden herausgezogen und nur leicht verletzt wurde, geriet ein 7-jähriger Junge unter das Eis. Nach der Rettung durch die Feuerwehr kam das Kind schwer verletzt ins Krankenhaus. dpa/lnw