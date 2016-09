Einziges Deutschland-Konzert von Billy Joel

Frankfurt/Main.

Der US-amerikanische Sänger Billy Joel gibt heute sein einziges Deutschland-Konzert in diesem Jahr. Der 67-jährige Musiker tritt in der Frankfurter Commerzbank-Arena auf. Joel ist mit Songs wie «We Didn't Start the Fire» oder «Piano Man» bekanntgeworden. Wegen der Terroranschläge der vergangenen Monate haben die Veranstalter schärfere Sicherheitsvorkehrungen für das Konzert angekündigt. Rucksäcke, Helme und größere Taschen dürfen demnach nicht mitgenommen werden, erlaubt sind nur kleine Handtaschen.

dpa