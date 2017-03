Einzelticket-Verkauf für Eishockey-WM startet

Köln. An diesem Freitag startet der Verkauf von Einzeltickets für die Eishockey-WM in zwei Monaten in Köln (5. bis 21. Mai). Bislang waren nur Tageskarten und größere Pakete zu erwerben. Für den Vorrunden-Spielort Paris sind bereits seit einigen Tagen auch Karten nur für einzelne Spiele erhältlich. Der Deutsche Eishockey Bund (DEB) kalkuliert zusammen mit den Co-Ausrichtern des französischen Verbandes mit mindestens 600 000 verkauften Karten, davon rund 350 000 Karten in Köln, wo auch die Halbfinals und das Endspiel stattfinden. «Bislang liegen wir über Plan», sagte DEB-Präsident Franz Reindl zum Spielort in Köln.

Bei der bislang letzten Heim-WM 2010 in Köln, Mannheim und Gelsenkirchen waren 548 173 Zuschauer zu den damals 56 Spielen gekommen. In Paris und Köln werden in diesem Jahr 64 Partien ausgetragen. Dafür gibt es diesmal kein Event-Auftaktspiel wie vor sieben Jahren, als alleine 77 803 Zuschauer den deutschen Sieg (2:1 n. Verlängerung) gegen die USA in der Fußballarena auf Schalke gesehen hatten.

dpa/lnw