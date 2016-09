Eintracht hofft auf Schalke-Effekt gegen Bayer Leverkusen

Frankfurt/M..

Frankfurt/M.. Mit einem Erfolg gegen Bayer Leverkusen will Eintracht Frankfurt die Derby-Schmach von Darmstadt vergessen lassen. «Ich bin mir sicher, dass das Spiel ein ganz anderes Gesicht haben wird», sagte Trainer Niko Kovac vor der Bundesliga-Partie gegen den Champions-League-Teilnehmer am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Commerzbank-Arena. Er erklärte auch im Rückblick auf den 1:0-Auftaktsieg gegen Schalke 04: «Eine Mannschaft, die mitspielen möchte, liegt uns mehr.»

Eine Chance von Anfang an könnte Haris Seferovic im Angriff erhalten. Der Schweizer war zuletzt angeschlagen von der Nationalmannschaft zurückgekehrt, sei jetzt aber wieder im Vollbesitz seiner Kräfte. «Der Haris wird uns helfen, vielleicht auch schon morgen», sagte Kovac.

dpa