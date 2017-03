Einsätze der BVB-Profis Guerreiro und Sokratis fraglich

Dortmund. Die Einsätze von Raphael Guerreiro und Sokratis im Fußball-Bundesligaspiel von Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Hertha BSC sind fraglich. Wie BVB-Trainer Thomas Tuchel am Freitag erläuterte, haben der 23 Jahre alte portugiesische Europameister Guerreiro und der fünf Jahre ältere Grieche Sokratis Muskelverhärtungen.

Tuchel ist vor dem Auftritt des Champions-League-Viertelfinalisten im Olympiastadion dennoch optimistisch. «Diese Phase fühlt sich auch für mich sehr gut an. Der Spirit zeichnet unsere Mannschaft aus. Das spüren auch die Fans», sagte der 43 Jahre alte Fußball-Lehrer nach zuletzt vier Siegen in Serie in Liga und Europacup und 16:2-Toren.

Der BVB ist gegen die Berliner bei drei Erfolgen und drei Remis seit sechs Pflichtspielen ungeschlagen. Allerdings ist Hertha BSC in dieser Saison sehr heimstark: Mit 28 Punkten und 19:5-Treffern sind die Berliner vor eigenem Publikum das erfolgreichste Ligateam.

dpa/lnw