Einigung im Länder-Tarifstreit - mehr Geld in zwei Stufen

Potsdam. Neue Streiks an Schulen und Kitas sind abgewendet: Gewerkschaften und Arbeitgeber einigten sich im Tarifkonflikt für den öffentlichen Dienst der Länder auf insgesamt 4,35 Prozent mehr Lohn innerhalb von zwei Jahren in zwei Stufen und dazu noch einige Nebenleistungen. «Die soziale Balance in diesem Ergebnis stimmt», sagte Verdi-Chef Frank Bsirske. Der Verhandlungsführer der Länder, Niedersachsens Finanzminister Peter-Jürgen Schneider, sprach von einem Resultat, «das für die Länder erträglich ist». dpa