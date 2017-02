Eine lebendige Partnerschaft

Montreuil-Juigné ist eine Stadt in unserem Nachbarland Frankreich. Diese Stadt und Kamen sind vor 50 Jahren eine Städte-Partnerschaft eingegangen. Das bedeutet, dass die beiden Städte eng zusammen arbeiten. Schüler aus Kamen reisen zum Beispiel nach Montreuil-Juigné oder umgekehrt. So entstehen viele Freundschaften. Aber nicht nur Schüler, auch Erwachsene nehmen an Fahrten in die Partnerstadt teil. Weil die Städte-Partnerschaft im nächsten Jahr seit 50 Jahren besteht, wollen die Kamener und die Franzosen das feiern – und zwar in Frankreich. Schon jetzt haben sie gemeinsame Veranstaltungen für das Wochenende im Mai 2018 geplant. Zurzeit sind nämlich Gäste aus Frankreich in Kamen. Sie sind auch da, weil sie eine Bewerbung unterschrieben haben. Die beiden Städte bewerben sich nämlich für einen Preis. Er heißt „Lebendige Stadt“. Dieser Preis unterstützt Partnerstädte, in denen die Partnerschaft besonders gut funktioniert. So wie bei Montreuil-Juigné und Kamen.

Die französische Stadt ist aber nicht die einzige Stadt, mit der Kamen eine Partnerschaft hat. Weitere Partnerstädte sind Beeskow, Ängelholm, Bandirma, Eilat, Sulecin und Unkel.