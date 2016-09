Eine Tote und zwei Schwerverletzte bei Unfall in Erkelenz

Erkelenz.

Bei einem Verkehrsunfall auf einer Kreuzung in Erkelenz ist eine Frau ums Leben gekommen. Ein 34-jähriger Mann und seine gleichaltrige Ehefrau wurden nach Angaben der Polizei schwer verletzt. Aus bisher nicht geklärter Ursache stießen die Autos des Ehepaars und der 30-Jährigen Frau am frühen Donnerstagmorgen an einer Ampelkreuzung zusammen. Die Frau aus Hückelhoven starb noch an der Unfallstelle. Bei dem Ehepaar aus Erkelenz konnten die Ärzte Lebensgefahr nicht ausschließen. Die Ermittlungen dauern an.

