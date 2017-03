Eine Milliarde für die Schiene: Bahn informiert

Duisburg. 2017 ist ein Jahr der großen Bahn-Bauprojekte in NRW. Der Baubeginn an der Güterverkehrsstrecke bei Oberhausen in Richtung Rotterdam zählt dazu. Aber auch die Arbeit an der RRX-Trasse, die Ruhrgebiet und Rheinland endlich schneller verbinden soll.

Mehr als eine Milliarde Euro investiert die Deutsche Bahn 2017 in Nordrhein-Westfalen in das Schienennetz. Heute informieren die Verantwortlichen in Duisburg über die vielen geplanten Maßnahmen für dieses Jahr. 2017 werden mehrere lange geplante Großprojekte der Bahn konkret: An der Güterverkehrsstrecke zwischen Rotterdam und dem Ruhrgebiet hat in Oberhausen der Bau begonnen. Und an der RRX-Strecke für den künftigen schnellen Zug zwischen Ruhrgebiet und Rheinland wird ebenfalls gebaut.

Ein Projekt mit einschneidenden Folgen ist das neue Stellwerk in Wuppertal: Dort werden in diesem Jahr mehrere Wochen lang überhaupt keine Züge fahren. Wichtige Baumaßnahmen werden oft in die Ferien gelegt, damit weniger Menschen betroffen sind.

