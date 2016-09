Eindringling will Spielzeug klauen und fliegt auf

Herne.

Ein mutmaßlicher Einbrecher hatte es in Herne auf Spielzeug abgesehen - und ist durch das Aufheulen einer Spielzeug-Kettensäge aufgeflogen. Ein Mann hatte am späten Donnerstagabend in seinem Garten das Geräusch gehört und den 20-jährigen Tatverdächtigen bemerkt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 29-Jährige hielt den Eindringling bis die Polizei kam fest. Der junge Mann habe Spielzeug klauen wollen, hieß es. Er hatte sich neben der Säge auch ein ferngesteuertes Auto bereitgelegt und wurde vorläufig festgenommen.

dpa/lnw