Einbrecherbande festgenommen

Bonn.

Bonn.

Die Polizei hat sieben Mitglieder einer mutmaßlichen Einbrecher- und Autoknackerbande auffliegen lassen und dazu zwei Flüchtlingsunterkünfte durchsucht. 150 Beamte seien am Mittwoch bei der Aktion im Einsatz gewesen, teilte die Polizei mit. Sie hätten in Flüchtlingsunterkünften in Bonn und Wiehl fünf Personen festgenommen, zwei weitere Verdächtige hätten schon in Abschiebehaft gesessen. Die 21 bis 45 Jahre alten Verdächtigen sollen für mindestens 19 Straftaten verantwortlich sein. «Wir gehen derzeit davon aus, dass die Täter noch für weitere Taten in Betracht kommen», sagte Ermittlungsgruppenleiter Mark Patrick Lück.

dpa/lnw