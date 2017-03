Einbrecher verprügelt Familienvater: Fahndung mit Fotos

Mülheim. Ein Familienvater wird in der Nacht in seinem eigenen Haus von einem Einbrecher fast getötet. Nun geht die Polizei mit Fotos des gesuchten Mannes an die Öffentlichkeit. Der Einbruch war nicht seine erste Tat.

Nach dem brutalen Einbruch in ein Haus in Mülheim sucht die Polizei gezielt nach einem 21 Jahre alten Mann. Er soll am 24. Februar bei der Tat einen Familienvater so sehr zusammengeschlagen haben, dass dieser tagelang wegen schwerster Kopfverletzungen und in kritischem Zustand im Krankenhaus behandelt werden musste. Es seien Spuren im Haus und in der Umgebung gesichert worden, die dem gesuchten jungen Mann zugeordnet werden könnten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er sei bereits polizeibekannt und komme auch für andere Taten in Frage. Mit den bislang unbekannten Komplizen sei er auf der Flucht.

Der 37-jährige Familienvater soll am frühen Morgen in seinem Wohnzimmer von den Einbrechern attackiert worden sein. Er hatte nach verdächtigen Geräuschen im Erdgeschoss einer Doppelhaushälfte nach dem Rechten gesehen. Seine Frau rief währenddessen die Polizei. Wenig später hörte sie Geschrei, erhielt keine Antwort mehr von ihrem Mann und verschanzte sich mit ihren beiden Kleinkindern im Schlafzimmer. Beamte fanden den Mann kurz darauf blutüberströmt im Wohnzimmer.

dpa/lnw