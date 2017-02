Ein ganzer Tag mit Fußball

Ein Tag nur für Mädchen: An der Gerhart-Hauptmann-Grundschule dreht sich am Montag, den 20. Februar, alles um das Themas Fußball. Es werden die Mädchen aus den dritten und vierten Klassen mitmachen. Von 8 bis 13 Uhr können sie am Kinderfußballtag kicken. Dabei stehen ihnen qualifizierte Trainer zur Seite. Sie haben für diesen Tag einen ganz besonderen Sportunterricht geplant: Mit spannenden und ganz verschiedenen Möglichkeiten. Den Fußball-Tag an der Gerhart-Hauptmann-Schule organisiert eine Firma, die sich auf solche Aktionen spezialisiert hat. Die war auch schon im vergangenen Jahr an der Gerhart-Hauptmann-Schule und hat dort einen Fußballtag gestaltet. Auch damals duften nur die Mädchen auf Torejagd gehen. Das hat auch etwas mit ausgleichender Gerechtigkeit zu tun. Denn vor kurzem ist eine Mannschaft der Gerhart-Hauptmann-Schule bei den Stadtmeisterschaften der Bergkamener Grundschulen angetreten und kam dort auf den dritten Platz: Dort spielten die Jungen aus der Grundschule.