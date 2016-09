Ein Toter und elf Verletzte bei Brand in Altenheim in Bakum

Bakum.

Nach einem Brand in einem Alten- und Pflegeheim im niedersächsischen Bakum ist ein 72 Jahre alter Mann in einer Klinik an seinen Verletzungen gestorben. Elf weitere Bewohner wurden nach Angaben der Polizei verletzt, einer davon lebensgefährlich. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer am Morgen gegen 3.20 Uhr in einem Patientenzimmer im zweiten Obergeschoss ausgebrochen. Mehr als 120 Einsatzkräfte hätten geholfen. Von den rund 50 Bewohnern der Anlage mussten nach Medienberichten 20 in Sicherheit gebracht werden.

dpa