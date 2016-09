Ein Toter bei Zusammenstoß von Bus und Laster

Kirchhundem.

Beim Zusammenstoß eines ohne Passagiere fahrenden Reisebusses mit einem Holztransporter ist im Sauerland ein Mensch ums Leben gekommen. Bei dem schweren Unfall auf der Landstraße 728 in Kirchhundem-Flape erlitten außerdem drei Personen Verletzungen unterschiedlichen Grades, teilte die Kreispolizeibehörde Olpe mit. Auch ein Auto war in den Unfall am späten Mittwochnachmittag verwickelt. Zum Unfallhergang machte die Polizei zunächst noch keine Angaben. Nach Auskunft der Feuerwehr war der Bus nicht mit Passagieren besetzt. Der Langholztransporter war nicht beladen.

dpa/lnw