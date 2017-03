Ein Toter bei Explosion in KfZ-Werkstatt

Krefeld. Bei einer Explosion in einer KfZ-Werkstatt ist in Krefeld ein Mensch tödlich verletzt worden. Eine zweite Person sei mit schweren Brandverletzungen gerettet und per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden, teilte die Feuerwehr Krefeld mit. Die Einsatzkräfte waren gegen 15.00 Uhr in das Gewerbegebiet von Krefeld-Fischeln gerufen worden. Das bei der Explosion entstandene Feuer sei gegen 15:40 Uhr unter Kontrolle gewesen. Warum es zu der folgenschweren Verpuffung kam, war zunächst noch unklar. Die «Rheinische Post» hatte online über die Explosion berichtet. dpa