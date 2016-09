Ein Toter bei Brand in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen.

Bei einer Explosion mit anschließendem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Gelsenkirchen ist am Sonntagmorgen ein Mensch getötet worden. Ein Hausbewohner wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Unglücksursache und Identität des Toten waren am Morgen noch unklar. Die Polizei ermittelte. Durch die Wucht der Verpuffung seien die Fenster der Wohnung im Erdgeschoss mit Rahmen aus der Verankerung gerissen und auf die Straße geschleudert worden, so die Polizei.

dpa/lnw