Wer schonmal mit seinen Eltern oder Großeltern auf einem Spielplatz war, wird das kennen: Während die Kinder auf dem Spielplatz spielen und richtig Spaß haben, schauen die Eltern und Großeltern oft von der Bank aus zu. Entweder trauen sie sich nicht, die Spielgeräte zu benutzen. Oder sie sind schlicht und einfach schon zu groß dafür. Aber schließlich sind Spielplätze ja auch für Kinder da. Das steht zumindest oft auf den Schildern, die an Spielplätzen stehen. In Holzwickede soll das aber bald Vergangenheit sein. Im Emscherpark soll ein Spielplatz für alle Generationen gebaut werden. Eine Generation, das sind alle, die in etwa ein Alter haben. Also alle Kinder, alle Eltern und alle Großeltern. Das wären drei Generationen. Auf dem Mehr-Generationen-Spielplatz sollen alle Spaß an den Angeboten finden. Neben Spielgeräten für Kinder könnte es für Omas und Opas gut zu laufende Wege geben. Und so Manches mehr. Wie alle auf einem Spielplatz Spaß haben können, wird in der nächsten Woche im Rathaus vorgestellt.